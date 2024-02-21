ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ с 200 юридическими и физическими лицами

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, сообщают источники агентства Reuters.

Уточняется, что новых секторальных санкций не предусмотрено. Бельгийское представительство в Совете Евросоюза в соцсети X (бывший Twitter) сообщило, что пакет новых рестрикций станет одним из самых обширных.

Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен 24 февраля. бельгийское представительство в Совете Евросоюза

Новые санкции могут затронуть беспилотники

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поприветствовала новое соглашение. Она отметила, что всего во всех списках Евросоюза числится около двух тысяч наименований, на которые уже наложены санкции. Вероятно, что в новый санкционный список войдут компании, связанные с дронами. «Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам», — написала глава ЕК в X.

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19 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о сфере БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России.

По данным агентства Bloomberg, под санкции попадут компании, связанные с поставками ключевых технологий и электронных компонентов предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также санкции введут против ряда российских чиновников, конкретно назывался бывший сотрудник службы безопасности президента и действующий губернатор Тульской области генерал-полковник Алексей Дюмин.

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Фон дер Ляйен также рассказывала, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании.

Венгрия не стала накладывать вето на новые санкции против России

19 февраля стало известно, что Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, потому что все противоречащие интересам Будапешта пункты были вычеркнуты в ходе переговоров с европейскими представителями. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение Петер Сийярто глава МИД Венгрии

Однако четыре дня назад, 15 февраля, газета Financial Times утверждала, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза против России на встрече послов стран объединения. Как отмечалось, Венгрия стала единственной страной, проголосовавшей против на встрече послов стран-членов ЕС 14 февраля. Один из чиновников рассказал журналистам, что Будапешт не устроил пункт про китайские компании в новом санкционном списке.