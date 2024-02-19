Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 19 февраля 2024Мир

Венгрия отказалась от вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет санкций Евросоюза против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Adriano Machado / Reuters

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, потому что все противоречащие интересам Будапешта пункты были вычеркнуты в ходе переговоров с европейскими представителями. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил венгерский министр.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании.

Сийярто, при этом, ранее назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      Россияне пожаловались на терроризирующего музыкой и боями в подъезде соседа

      Россиянин пойдет под суд за изнасилование и расправу над одноклассницей дочери

      Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

      Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

      Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

      На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

      Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше