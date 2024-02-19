Венгрия отказалась от вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет санкций Евросоюза против России

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, потому что все противоречащие интересам Будапешта пункты были вычеркнуты в ходе переговоров с европейскими представителями. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил венгерский министр.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании.

Сийярто, при этом, ранее назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.