Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

Глава ЕК: 13-й пакет антироссийских санкций направлен против обхода ограничений

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Об этом она рассказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.