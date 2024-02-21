Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 21 февраля 2024Мир

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

Reuters: послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

Фото: Virginia Mayo / AP

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но новых секторальных санкций не предусмотрено.

19 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о сфере БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России. Она добавила, что ограничения почти согласованы странами объединения.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не будет блокировать пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он подчеркнул, что все противоречащие интересам Будапешта пункты были убраны из списка в ходе переговоров с представителями ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за песню

      Британский футболист показал установленный под кожу дефибриллятор

      36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты

      В QIWI рассказали о работе после отзыва лицензии у банка

      Россиянин заминировал машину родственника огнетушителем

      В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

      В России 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

      Олени-зомби захватили США

      Популярный блогер побывал в азиатской стране и удивился ценам на продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше