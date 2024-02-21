ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

Reuters: послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но новых секторальных санкций не предусмотрено.

19 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о сфере БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России. Она добавила, что ограничения почти согласованы странами объединения.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не будет блокировать пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он подчеркнул, что все противоречащие интересам Будапешта пункты были убраны из списка в ходе переговоров с представителями ЕС.