Байден подтвердил введение более 500 санкций против России

Байден: США вводят более чем 500 санкций против России

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В тексте обращения отмечается, что данное решение связано с событиями на Украине и смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). «Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах», — указано в сообщении.

Также отмечается, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машине».

В этом же обращении Байден заявил, что США в рамках новых мер против России будут добиваться снижения доходов РФ от энергоресурсов.

Ранее совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица.