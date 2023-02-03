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23:15, 3 февраля 2023Мир

Канада ввела санкции против Баскова и Газманова

Канада ввела санкции против артистов Баскова, Газманова, Маршала, Гагариной и Бабкиной
Дима Билан и Николай Басков

Дима Билан и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Канада ввела санкции против российских артистов и певцов, в том числе Николая Баскова, Олега Газманова, Александра Маршала, а также певиц Полины Гагариной и Надежды Бабкиной. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в санкционный список попали певцы Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Расторгуев, Александр Буйнов, а также актриса Дана Борисова, певицы Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, музыкант Игорь Бутман, актеры Дмитрий Дюжев, Марат Башаров, Максим Аверин и Михаил Галустян.

Всего под санкции попали 38 человек и 16 компаний, их обвиняют в поддержке специальной военной операции.

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Марина Совина
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