Россия ввела санкции против 200 граждан Канады

МИД России ввел ответные санкции против Канады, запретив 200 канадцам въезд в РФ

Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 200 граждан Канады в ответ на введенные Оттавой санкции в отношении российских граждан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Запрет на въезд на территорию РФ распространяется на высокопоставленных чиновников, отставных и действующих парламентариев, правоохранителей, представителей экспертных кругов, а также активистов ряда структур и организаций, «непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Канада ввела новые санкции против России за нарушение прав человека. Они коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга.