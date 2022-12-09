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21:43, 9 декабря 2022Мир

Россия ввела санкции против 200 граждан Канады

МИД России ввел ответные санкции против Канады, запретив 200 канадцам въезд в РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 200 граждан Канады в ответ на введенные Оттавой санкции в отношении российских граждан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Запрет на въезд на территорию РФ распространяется на высокопоставленных чиновников, отставных и действующих парламентариев, правоохранителей, представителей экспертных кругов, а также активистов ряда структур и организаций, «непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Канада ввела новые санкции против России за нарушение прав человека. Они коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга.

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Марина Совина
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