Канада ввела новые санкции против России

Reuters: Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за «нарушение прав человека»

Оттава ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Канады.

Уточняется, что санкции коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга. Кроме того, ограничениям подверглись шесть организаций, которые якобы причастны к систематическим нарушениям прав человека в отношении россиян, выступавших против специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что США также намерены ввести ограничения в отношении России и Китая за нарушения прав человека. В частности, предполагается ввести санкции на основании «акта Магнитского».