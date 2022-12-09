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12:36, 9 декабря 2022Мир

Канада ввела новые санкции против России

Reuters: Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за «нарушение прав человека»
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Фото: Blair Gable / Reuters

Оттава ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Канады.

Уточняется, что санкции коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга. Кроме того, ограничениям подверглись шесть организаций, которые якобы причастны к систематическим нарушениям прав человека в отношении россиян, выступавших против специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что США также намерены ввести ограничения в отношении России и Китая за нарушения прав человека. В частности, предполагается ввести санкции на основании «акта Магнитского».

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Анастасия Заикина
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