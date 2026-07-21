Полиция назвала причину избиения 15-летней девочки в Петербурге

Сверстники избили 15-летнюю девочку в Петербурге из-за интернет-ссоры

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница была госпитализирована с множественными травмами после избиения сверстниками у дома № 2 по улице Аллея Котельникова, причиной конфликта стала интернет-ссора. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел 20 июля около 20:00, а заявление в полицию поступило из больницы, куда доставили пострадавшую. Девочка была доставлена в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии с множественными травмами.

Полиция предварительно установила, что участники конфликта, возникшего в сети, договорились о личной встрече, чтобы выяснить отношения, однако встреча быстро переросла в драку, в ходе которой школьница пострадала от рук сверстников. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что после случившегося проводится проверка по признакам статьи УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Тосно Ленинградской области подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».