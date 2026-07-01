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13:09, 1 июля 2026Россия

Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

В Ленобласти подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

В Тосно Ленинградской области подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили. Издевательства над юной россиянкой попали на видео, ролик опубликовал РЕН ТВ.

На представленных кадрах видно, как группа несовершеннолетних выливает на волосы школьницы жидкость. Когда несчастная убегает, то один из обидчиков кричит вслед: «Иди помойся, чучело сальное».

Как утверждает РЕН ТВ, нападение произошло во время прогулки. Учащуюся унижали сверстники, а затем облили тягучей жидкостью.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье «Истязание».

До этого стало известно, что школьники в масках камнем разбили лицо жителю Новосибирской области. Пострадавший обратился к председателю СНТ, тот вызвал полицию. Но оперативники так и не приехали. Раненому пришлось самому прийти в отделение.

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