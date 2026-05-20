Российские школьники в масках камнем разбили лицо мужчине

Школьники в масках камнем разбили лицо жителю Новосибирской области. По данным Telegram-канала Mash Siberia, полиция отказалась приезжать на вызов.

По данным российского издания, несовершеннолетние жгли костер в овраге в СНТ «Ветеран-4». Один из местных обратил на них внимание и услышал выстрелы. Мужчина решил самостоятельно разобраться с хулиганами, боясь за внуков.

Однако те метнули в него камнем и поспешили скрыться. Пострадавший обратился к председателю СНТ, тот вызвал полицию. Но оперативники так и не приехали. Раненому посоветовали самому прийти в отделение.

До этого сообщалось, что группа подростков избила и обстреляла 21-летнего мужчину в Артеме. В отношении юношей было возбуждено уголовное дело о покушении.