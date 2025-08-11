Силовые структуры
16:19, 11 августа 2025Силовые структуры

Группа подростков избила и обстреляла россиянина

В Артеме ищут подростков, избивших и обстрелявших мужчину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур ищут подростков, которые избили и обстреляли 21-летнего мужчину в Артеме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным СК, все произошло вечером 2 августа. В ходе ссоры группа подростков избила молодого человека, после чего несколько раз выстрелила в него из травматического оружия.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело о покушении. Их личности устанавливаются.

Ранее в Абакане задержали мужчину, стрелявшего в подростков из-за громкого разговора.

