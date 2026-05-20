Обломки украинского БПЛА упали на территорию детсада в российском городе

Владимиров: Обломки украинского БПЛА упали на территорию детсада в Ставрополе

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию детского сада в Октябрьском районе в Ставрополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Владимир Владимиров.

По его сведениям, дрон зацепился за верхушки деревьев. После этого его корпус развалился на несколько частей.

Боевая часть рухнула на Успенское кладбище, остальные фрагменты попали на территорию детского сада, пояснил Владимиров. Он уточнил, что в связи с произошедшим детей и сотрудников дошкольного учреждения перевели в безопасное место. Им ничего не угрожает.

«Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента», — поделился Владимиров.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на территорию детсада в Геленджике при украинской атаке.