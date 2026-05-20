Москвичам предсказали новые рекорды

14:03, 20 мая 2026

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются новые температурные рекорды
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Погода в Москве в ближайшие дни отметится несколькими температурными рекордами. Об этом в разговоре с RT заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Рекорды температуры будут установлены во вторник и в среду, 20 и 21 мая. Ранее в эти дни года рекордная температура не поднималась выше плюс 30 градусов. В этом году в среду ожидается плюс 29-30 градусов, в четверг — плюс 28-30 градусов. Температура воздуха будет на 8-9 градусов выше климатической нормы. Кроме того, ночи будут довольно душными.

Синоптик добавила, что в пятницу, 22 мая, характер погоды будет меняться — днем местами возможны кратковременные дожди, также есть вероятность грозы. Ночью также будет довольно тепло: в Москве ожидается плюс 18-20 градусов, в центре города — до плюс 22-23 градусов.

В субботу, 23 мая, ночью местами — небольшой кратковременный дождь, а днем — более облачная погода и ослабление жары. Минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 15-17 градусов, а дневная температура — около 25 градусов. В воскресенье, 24 мая, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура — плюс 13-18 градусов, дневная температура — плюс 21-26 градусов.

В понедельник, 25 мая, возможны кратковременные дожди. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 11-16 градусов, днем — плюс 17-22 градуса. «Постепенно температура воздуха вернется к климатической норме — и мы отдохнем от периода несвоевременно жаркой погоды», — предсказала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что майская жара обманчива и лето еще не вступает в свои права. «На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять», — сообщил он.

