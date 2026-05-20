Экономика
14:47, 20 мая 2026

Популярный продукт питания подорожал до максимума

Bloomberg: Рис подорожал до самого высокого уровня с февраля 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Эталонный тайский рис подорожал до 446 долларов за тонну, что стало самой высокой ценой с февраля 2025 года. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию экспортеров риса Таиланда.

Отмечается, что это уже третий скачок стоимости продукта за неделю, после того как Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало падение мирового производства риса. В частности, возникли опасения, что из-за резкого роста цен на удобрения и топливо некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут пропустить посев текущего урожая. Индия, крупнейший в мире экспортер, также сталкивается с перспективой более низкого, чем в среднем, количества осадков в сезон дождей.

В I квартале 2026 года поставки российского риса в Казахстан упали на 61,6 процента. Если год назад речь шла об 1,4 тысячи тонн, то в аналогичный период 2026 года данный показатель снизился до 542 тонн.

