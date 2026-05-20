Названа главная проблема всех смартфонов будущего

Wccftech: Перегрев станет главной проблемой новых смартфонов будущего

Установленные в смартфоны процессоры будет невозможно охлаждать без радикальных средств. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты портала проанализировали флагманские процессоры и системы охлаждения, с которыми они используются. Специалисты обратили внимание, что за последние годы чипы для телефонов совершили гигантский скачок в производительности, но об их перегреве практически никто не задумывается. Они назвали эту проблему главной для флагманских устройств.

В материале говорится, что эффективно отводить тепло от чипов не способны даже испарительные камеры, которые начали массово применять в гаджетах. Проблема заключается в том, что смартфоны — в отличие от компьютеров или консолей — имеют компактные габариты. В этом случае производителям девайсов либо придется снижать мощность чипов, либо создавать очень продвинутую систему охлаждения.

Журналисты заявили, что Apple является чуть ли не единственной компанией, которая не гонится за рекордами производительности, а думает об энергоэффективности и об охлаждении. Напротив, Qualcomm тестирует процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который может работать на пиковой частоте 5 гигагерц, что неизбежно приведет к высокому нагреву.

