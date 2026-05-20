16:34, 20 мая 2026

Восьмерых российских подростков убедили напасть на полицейских

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ставропольском крае перед судом предстанут восемь подростков за план напасть на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в апреле 2025 года 16-летний житель села Курсавка вступил в ряды запрещенной в России вооруженной группировки и заявил о готовности действовать в ее интересах. Он убедил 20-летнего родственника и семерых юношей 14-16 лет последовать его примеру. После этого соучастники стали планировать нападение на сотрудников полиции, их план сорвали правоохранители.

В зависимости от роли юношей обвиняют в преступлении по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ней, а также в содействии террористической деятельности.

Совершеннолетнего фигуранта уже приговорили к 10,5 году заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону жителя Сочи посадили на 16 лет за передачу фото системы ПВО.

