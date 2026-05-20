Суд проверил законность заочного ареста Слепакова в России

Мосгорсуд признал законным арест комика Семена Слепакова по иноагентской статье

Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Жалобу защиты Слепакова на решение нижестоящего суда отклонили. Заседание проходило в закрытом режиме, без журналистов и слушателей.

О заочном аресте Семена Слепакова стало известно в конце апреля. Решение об этом вынес Басманный районный суд Москвы. На заседании присутствовал только адвокат комика. Его подзащитный на данный момент находится не в России и объявлен в розыск.

В отношении Слепакова возбуждено уголовное дело о нарушении обязанностей иностранного агента. По версии следствия, он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, но продолжал распространять в соцсетях материалы без маркировки.

