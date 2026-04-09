14:59, 9 апреля 2026

Против Семена Слепакова возбудили дело в России

Комика Семена Слепакова обвинили в нарушении порядка деятельности иноагента
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента возбудили против комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Слепакову вменяют часть 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. По версии следствия, он дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента из-за постов без маркировки в своих социальных сетях.

Дело в отношении него прокуратура требовала возбудить еще в феврале.

