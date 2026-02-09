Против Семена Слепакова прокуратура потребовала возбудить дело

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении комика Слепакова

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Комику вменяют часть 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. По данным прокуратуры, Слепаков дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента — с октября 2025 года публиковал в соцсети посты без маркировки иноагента.

В 2025 году комик пытался оспорить иноагентский штраф, однако не добился результата из-за ошибки адвоката.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заочно арестовали Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон.