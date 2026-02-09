Реклама

11:08, 9 февраля 2026Силовые структуры

В российском городе арестовали известного рэпера

В Петербурге заочно арестовали Оксимирона за нарушение закона об иноагентах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: oxxxymiron. com (внесен Минюстом в реестр иноагентов) / Globallookpress.com

В Петербурге заочно арестовали Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, за нарушение закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Смольнинский районный суд арестовал рэпера сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания на территории РФ.

До этого артиста три раза привлекали к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).

«В соответствии с протоколами Федоров не предоставил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы», — говорится в сообщении. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Уголовное дело в отношении исполнителя было возбуждено в феврале 2024 года, а в мае того же года он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Оксимирона за нарушение закона об иноагентах.

