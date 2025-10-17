Суд оштрафовал Оксимирона за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Оксимирона на 120 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 120 тысяч рублей рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, за нарушение закона о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал суда.

Отмечается, что артиста три раза привлекали к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).

«В соответствии с протоколами Федоров на предоставил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы», — говорится в сообщении. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за каждое правонарушение.

