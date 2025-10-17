Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:00, 17 октября 2025Культура

Суд оштрафовал Оксимирона за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Оксимирона на 120 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 120 тысяч рублей рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, за нарушение закона о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал суда.

Отмечается, что артиста три раза привлекали к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).

«В соответствии с протоколами Федоров на предоставил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы», — говорится в сообщении. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Ранее использование треков Оксимирона в олимпиадах по русскому языку объяснили.

До этого ученики одной из школ Сочи рассказали, что среди заданий олимпиады по русскому языку им попалась строчка из композиции «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». При этом авторство Федорова не указано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости