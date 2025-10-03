Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:21, 3 октября 2025Культура

Включение треков Оксимирона в олимпиаду по русскому языку объяснили

Включение треков Оксимирона в олимпиаду по русскому языку объяснили творчеством
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Использование треков российского рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, в олимпиадах по русскому языку объяснили. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

В «Центре творческого развития и гуманитарного образования» Сочи рассказали, что при подготовке олимпиады использовали конкурсные задания прошлых лет. «Мы сами их (задания — прим. «Ленты ру») не разрабатывали. Тем более там не упоминается конкретное имя. И рассматривалось именно словообразование, там было очень интересное задание на этимологию слов», — рассказали организаторы.

Они отметили, что олимпиада — это не экзамен, а «более творческие задания», подчеркнув при этом, что «в принципе не знакомы с творчеством этих рэперов». «Там рэп рассматривается именно как соединение поэзии и музыки, одно из течений музыкального направления в мире, поэтому он был использован в качестве примера, для того, чтобы было интересно детям», — пояснили в центре.

Ранее ученики одной из школ Сочи рассказали, что среди заданий олимпиады по русскому языку им попалась строчка из композиции «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». При этом авторство Федорова не указано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Аферисты выманили у 95-летней блокадницы все сбережения

    Россияне массово устремились на курорт для богачей в ноябре

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости