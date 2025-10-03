Включение треков Оксимирона в олимпиаду по русскому языку объяснили творчеством

Использование треков российского рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, в олимпиадах по русскому языку объяснили. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

В «Центре творческого развития и гуманитарного образования» Сочи рассказали, что при подготовке олимпиады использовали конкурсные задания прошлых лет. «Мы сами их (задания — прим. «Ленты ру») не разрабатывали. Тем более там не упоминается конкретное имя. И рассматривалось именно словообразование, там было очень интересное задание на этимологию слов», — рассказали организаторы.

Они отметили, что олимпиада — это не экзамен, а «более творческие задания», подчеркнув при этом, что «в принципе не знакомы с творчеством этих рэперов». «Там рэп рассматривается именно как соединение поэзии и музыки, одно из течений музыкального направления в мире, поэтому он был использован в качестве примера, для того, чтобы было интересно детям», — пояснили в центре.

Ранее ученики одной из школ Сочи рассказали, что среди заданий олимпиады по русскому языку им попалась строчка из композиции «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». При этом авторство Федорова не указано.