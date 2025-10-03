Треки Оксимирона включили в олимпиаду по русскому языку

Shot: В Сочи трек Оксимирона включили в олимпиаду по русскому языку

Треки российского рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, стали использовать в олимпиадах по русскому языку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ученики одной из школ Сочи рассказали, что среди заданий им попалась строчка из композиции «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». При этом авторство Федорова не указано.

В марте 2025 года девушка по имени Виктория заявила, что Оксимирон изнасиловал ее прямо на концерте. По ее словам, она познакомилась с музыкантом в социальных сетях в 2008 году, когда училась в седьмом классе.

В 2021 году бывшая девушка музыканта Вера Маркович написала пост, в котором рассказала, что Оксимирон был ее опекуном в английской школе и начал растлевать ее в 15 лет.