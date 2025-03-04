Рэпера Оксимирона обвинили в педофилии. Одна из девушек заявила, что «папа Окси» изнасиловал ее прямо на своем концерте

Рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних школьниц

Рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток. О насилии девушки рассказали в подкасте «Дочь разбойника» журналистки Анастасии Красильниковой.

Так, девушка по имени Виктория заявила, что Мирон изнасиловал ее прямо на концерте. По ее словам, она познакомилась с музыкантом в социальных сетях в 2008 году, когда она училась в 7-м классе. На тот момент артист уже был известным рэпером, они общались три года: музыкант задавал ей вопросы об учебе, поддерживал, давал советы. А также называл себя «папой Окси», который хочет обладать девушкой, просил интимные фотографии, подчеркивая, что она его «зажгла», а также указывая, где и как он хочет ею обладать.

Когда девушке исполнилось 16 лет, они встретились.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Девушка утверждает, что подобным образом исполнитель поступал и с другими подростками. «Они рассказали, что кого-то он принуждал к групповому сексу. По словам одной из них, он принуждал ее к неподготовленному анальному сексу с последующими травмами, унижал, заставлял заниматься сексом с другим мужчиной в его присутствии, что-то из этого снималось на камеру», — рассказала пострадавшая.

Сам Федоров отказался комментировать ситуацию, не ответив на запросы журналистов об интервью. Автор подкаста заявила, что пыталась связаться с ним еще в декабре 2024 года.

Оксимирон был опекуном несовершеннолетних

По данным Telegram-канала Mash, в 2008-2009 годах основной работой Оксимирона являлось опекунство над несовершеннолетними. В то время под его «крыло» попала 16-летняя Вера. По ее словам, музыкант пригласил ее на тусовку к друзьям, где настоял на совместном просмотре порно.

«Спутнице стало некомфортно, и она попросила отвести ее домой — но Мирон настоял на продолжении, обещая проводить под утро до квартиры. Вере ничего не оставалось, как пойти спать на мансарду — туда же через время пришел опекун. Улегся рядом, а потом изнасиловал», — сказано в сообщении.

После этого случая рэпер резко от нее отстранился и охладел.

Фото: Globallookpress.com

Сообщения о том, как и где исполнитель хочет свою избранницу, получала и другая Виктория. Рэпер просил 15-летнюю девушку отправить ей свои обнаженные фотографии, присылал порнографию, приглашал на концерты с продолжением в гримерке, а также предлагал участвовать в групповом сексе. Однако девушка на встречи не соглашалась.

Рэпера обвиняли в растлении еще в 2021 году

В 2021 году бывшая девушка музыканта Вера Маркович написала пост, в котором рассказала, что Оксимирон был ее опекуном в английской школе и начал растлевать ее в 15 лет. На тот момент мужчина еще был женат. При этом Маркович упоминала и других девушек, которых Мирон «ставил перед собой на колени, изменяя в туре».

Девушка обвинила Мирона в лицемерии, заявив, что тот, несмотря на слова о психотерапии и социальной изоляции, искажает факты, спекулирует и не хочет нести ответственность за свои поступки.

«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?» — задалась она вопросом.

Пост впоследствии был удален из-за массовых жалоб интернет-пользователей на него. Сама Маркович позже прояснила слова об «ответственности за пятнадцатилетнюю»: «Мы познакомились с Мироном Федоровым в 2008 году, когда мне действительно было 15 лет. Но наши отношения вышли за рамки дружбы уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия). Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии».