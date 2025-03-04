Уехавшего из России рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних

Рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток. Такое расследование опубликовала в своем подкасте журналистка Анастасия Красильникова.

В подкасте «Дочь разбойника» сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и сексуализированном насилии, которые пережили за время общения с рэпером. Двум из предполагаемых жертв на момент знакомства с артистом было 15 и 13 лет.

Девушка по имени Виктория заявила, что Мирон изнасиловал ее прямо на своем концерте, когда ей было 16. До этого она несколько лет общалась с музыкантом в социальных сетях. Другая пострадавшая показала скриншоты своих переписок с рэпером, который просил прислать интимные фотографии и откровенно флиртовал. На тот момент она училась в девятом классе.

Сам Федоров отказался комментировать ситуацию, не ответив на запросы журналистов об интервью. Автор подкаста заявила, что пыталась связаться с ним еще в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Оксимирона в розыск.