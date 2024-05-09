Оксимирона объявили в розыск

МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

Согласно информации в базе ведомства, музыканта разыскивают «по статье УК». В связи с чем возбуждено уголовное дело, не сказано.

Ранее сообщалось, что Оксимирону грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ. Уточнялось, что местные госорганы проверяют рэпера на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний, которые в стране запрещены. По информации Mash, причиной послужили антироссийские заявления Оксимирона на концерте в Дубае 11 января.

В октябре 2023 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России один из треков Оксимирона. В музыкальном произведении были выявлены призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.