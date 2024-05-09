Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:45, 9 мая 2024Культура

Оксимирона объявили в розыск

МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

Согласно информации в базе ведомства, музыканта разыскивают «по статье УК». В связи с чем возбуждено уголовное дело, не сказано.

Ранее сообщалось, что Оксимирону грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ. Уточнялось, что местные госорганы проверяют рэпера на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний, которые в стране запрещены. По информации Mash, причиной послужили антироссийские заявления Оксимирона на концерте в Дубае 11 января.

В октябре 2023 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России один из треков Оксимирона. В музыкальном произведении были выявлены призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Пашинян согласовали вывод российских пограничников из Армении

      Винер нашла плюс в серебре Авериной на Олимпиаде в Токио

      Стало известно о прошедшей два дня назад встрече Путина с российскими военными

      Оксимирона объявили в розыск

      Жители Словакии собрали миллионы евро на покупку снарядов для Украины

      Стала известна судьба пропавших в горах Киргизии россиян

      Военный эксперт высказался об особенностях парада Победы на Красной площади

      Боррель назвал место Украины в очереди на вступление в ЕС

      Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов группы ВСУ «Донецк»

      Парад Победы в Москве впервые в истории прошел под сильным снегопадом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше