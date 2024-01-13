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14:46, 13 января 2024Культура

Стало известно о грозящем Оксимирону запрете выступать в ОАЭ

Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений

Фото: Globallookpress.com

Рэперу Оксимирону (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что местные госорганы проверяют исполнителя на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний, которые в стране запрещены. По информации издания, причиной послужили антироссийские заявления Оксимирона на концерте в Дубае. Выступление состоялось 11 января.

Представители контролирующего органа получили полную запись с концерта рэпера и изучают ее. «В ближайшей перспективе теперь как минимум запрет концертов по примеру иноагента Моргенштерна, как максимум — стать невъездным в Дубай», — говорится в публикации.

В ноябре Mash сообщило, что правительство ОАЭ запретило Моргенштерну концерты в Дубае. При этом отмечалось, что артист может выступать на частных корпоративах на территории страны. Такая мера была принята из-за статуса иноагента рэпера и нарушения им местных законов и запретов.

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      Маргарита Щигарева
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