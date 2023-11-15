Правительство ОАЭ запретило концерты Моргенштерна на территории страны

Власти ОАЭ запретили концерты Моргенштерна из-за нарушения местных законов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретило концерты рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причинами отмены выступлений артиста и его внесения в блэк-лист стали статус иноагента рэпера и нарушение местных законов и запретов. Теперь исполнитель может выступать только на частных корпоративах на территории ОАЭ, а также в других странах, где ему еще можно выходить на сцену.

Отмечается, что первым отмененным выступлением артиста стал концерт в клубе Billionaire, который был запланирован на 10 ноября. Мероприятие было сорвано за несколько часов до его начала — по словам Моргенштерна, из-за его болезни и высокой температуры, по информации издания — из-за того, что на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили о запрете проведения шоу.

Информацию о том, что теперь рэпер не сможет выступать в ОАЭ, подтвердили организаторы его концертов, однако позже перестали выходить на связь и удалили переписку с журналистами.

Ранее Моргенштерн признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.