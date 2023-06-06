Суд запретил распространять в России трек Оксимирона

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России трек рэпера Оксимирона «Ойда»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России трек рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Ойда». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Уточняется, что в музыкальном произведении выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

В декабре 2022 года против рэпера завели административное дело за песню «Ойда». В треке нашли призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны.