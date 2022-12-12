Оксимирона оштрафовали за дискредитацию российской армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (признан в России иноагентом) на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для назначения штрафа стал видеоролик, опубликованный рэпером 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. В нем Оксимирон осудил действия России и заявил об отмене своих концертов.

Ранее против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню «Ойда». В треке нашли призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны. Помимо этого, прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространение песни на территории России, а также ограничить доступ к нему на стриминговых сервисах.

В октябре Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов.