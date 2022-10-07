Минюст признал рэпера Oxxxymiron иноагентом

Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов

Минюст России включил в список физлиц-иноагентов рэпера Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров). Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, ведомство признало физлицами-иноагентами активистку Ирину Сторожеву и правозащитницу Алену Попову.

16 сентября Оксимирон вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда». В видео, снятом на улицах Санкт-Петербурга, хип-хоп-артист «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре.