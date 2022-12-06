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14:39, 6 декабря 2022Культура

Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню

Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню «Ойда»

Фото: oxxxymiron. com / Globallookpress.com

Против российского хип-хоп исполнителя Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), завели административное дело, передает ТАСС с ссылкой на сообщение из прокуратуры.

Решение о возбуждении дела об административном нарушении было принято в ходе проверки его песни «Ойда». В треке нашли призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны.

«В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети Интернет) и проведении административного расследования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространение трека на территории России, а также ограничить доступ к нему на стриминговых сервисах.

Трек «Ойда» вышел 16 сентября 2022 года. Клип на него снят в Санкт-Петербурге.

В октябре Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов.

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Анастасия Астахова
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