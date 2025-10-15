Ошибка адвоката помешала оспорить Слепакову иноагентский штраф

Слепаков не смог оспорить иноагентский штраф из-за ошибки адвоката

Артист и шоумен Семен Слепаков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что его защитник неправильно оформил необходимые документы. Этими подробностями поделились журналисты РИА Новости, которые ознакомились с материалами дела.

Штраф был назначен Таганским районный судом Москвы еще в апреле. Поводом для рассмотрения стало отсутствие плашки иноагента в Telegram-канале комика.

Адвокат попытался обжаловать решение от лица Слепакова, однако апелляционная инстанция отказала рассматривать жалобу. Уточняется, что в ордере не было данных о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи.

Между тем, в суде первой инстанции адвокат участия не принимал, в связи с чем у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности.

Ранее Семена Слепакова оштрафовали за неуплату взыскания за отсутствие маркировки иноагента. Первое взыскание ему было назначено за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Юморист должен был оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.