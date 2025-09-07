Слепакова оштрафовали из-за неуплаты прошлого взыскания

Слепакова оштрафовали за неуплату взыскания за отсутствие маркировки иноагента

Московский суд оштрафовал российского юмориста и певца Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ», — говорится в тексте документа.

Так, Светлаков получил административное наказание за неуплату штрафа в срок. Первое взыскание ему было назначено за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Юморист должен оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость выступления Слепакова увеличилась до 5,6 миллиона рублей. Столько придется заплатить за 45 минут частного выступления.