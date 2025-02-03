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10:08, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта стоимость выступления Слепакова

Юморист Слепаков повысил стоимость частных выступлений до 5,6 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный российский юморист и певец Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) готов выступить перед российской аудиторией за миллионы рублей. Об этом стало известно Shot.

Издание отмечает, что комик недавно повысил стоимость частного выступления — 45 минут будут стоить 5,6 миллиона рублей.

В райдер артиста входит вода премиального бренда и свежие продукты. Также представители юмориста включили в требование перелеты бизнес-классом, отдельное купе в поезде класса СВ и перемещение на дорогих автомобилях. В том случае, если концерт проводится не в странах СНГ, водитель не обязан знать русский язык. Проживание, отмечает Shot, артист требует в номерах класса люкс в пятизвездочных отелях.

Сообщается, что комик может выступить перед любой аудиторией, в том числе перед российской. По данным издания, Слепаков готов отказаться от политических песен. Уточняется, что заказчики вправе сами выбрать репертуар исполнителя.

Ранее стало известно содержание райдера телеведущего Ивана Урганта для выступлений. Отмечалось, в него входит закуски, безалкогольные напитки, а также трансфер до площадки.

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