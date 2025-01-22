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11:32, 22 января 2025Интернет и СМИ

Раскрыта стоимость выступления Ивана Урганта в России

«Абзац»: Четыре часа выступления Ивана Урганта стоят 6,8 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант зарабатывает более шести миллионов рублей за несколько часов выступления. Стоимость работы Урганта раскрыло издание «Абзац».

Сообщается, что четырехчасовая программа будет стоить заказчику 6,8 миллиона рублей. При этом в эту сумму не входят расходы на райдер артиста.

Утверждается, что в райдере Урганта можно найти закуски и безалкогольные напитки. Кроме того, артист требует обеспечить ему услуги визажиста и трансфер до места выступления. На эти требования ведущего уходит от 15 тысяч до 75 тысяч рублей без учета аренды звукового оборудования, если его нет на площадке, добавляет «Абзац».

В октябре 2024 года Ургант заработал на продаже книги с пустыми страницами 3,5 миллиона рублей. Шоумен заявил, что все полученные средства он перечислит хоспису «Дом с маяком».

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