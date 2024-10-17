Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:24, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Ургант продал свою книгу с пустыми страницами за миллионы рублей

Ургант заработал на продаже книги «Припухлые железы жизни» 3,5 миллиона рублей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Актер и телеведущий Иван Ургант продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами и заработал 3,5 миллиона рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущий поблагодарил читателей за «любовь к полуслову». Он уточнил, что все средства будут перечислены в детский хоспис «Дом с маяком».

Книга «Припухлые железы жизни» содержит только название, оглавление и обложку с изображением сфинкса с лицом Урганта.

Ранее Ургант рассказал о самой запоминающейся покупке в жизни. Ей оказались джинсы Marlboro Classics, которые он мечтал купить в 18 лет. Телеведущий признался, что пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка, чтобы их купить.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

      В российские спутники захотели внедрить ИИ

      В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости

      Ургант продал свою книгу с пустыми страницами за миллионы рублей

      Мужчина назвал свой брак ошибкой после просьбы жены сделать ДНК-тест

      В Турции сообщили об упавших в граничащей с Сирией провинции снарядах

      Карди Би вышла в свет без трусов

      В Харьковской области высказались о проведении референдума о вхождении в Россию

      В США высмеяли реакцию Сырского на план Зеленского

      Штаб Трампа раскритиковал Харрис из-за поведения на интервью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше