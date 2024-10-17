Ургант продал свою книгу с пустыми страницами за миллионы рублей

Ургант заработал на продаже книги «Припухлые железы жизни» 3,5 миллиона рублей

Актер и телеведущий Иван Ургант продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами и заработал 3,5 миллиона рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущий поблагодарил читателей за «любовь к полуслову». Он уточнил, что все средства будут перечислены в детский хоспис «Дом с маяком».

Книга «Припухлые железы жизни» содержит только название, оглавление и обложку с изображением сфинкса с лицом Урганта.

Ранее Ургант рассказал о самой запоминающейся покупке в жизни. Ей оказались джинсы Marlboro Classics, которые он мечтал купить в 18 лет. Телеведущий признался, что пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка, чтобы их купить.