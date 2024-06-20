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16:21, 20 июня 2024Ценности

Иван Ургант описал самую запоминающуюся покупку в жизни фразой «она была уродского цвета»

Ургант назвал джинсы Marlboro Classics самой запоминающейся покупкой в жизни

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский телеведущий Иван Ургант назвал самую запоминающуюся покупку в жизни. На эту тему он высказался в интервью журналисту Николаю Солодникову.

Телеведущий указал на здание, в котором ранее располагался магазин, где продавались джинсы, которые он мечтал купить в 18 лет. «Джинсы назывались Marlboro Classics. У меня не было денег, и я заработал их, когда пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка. У меня была русская транскрипция всех слов», — описал свою работу Ургант.

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По словам Урганта, он не помнит никаких других материальных благ, которые принесли бы ему такую же радость, как упомянутая пара брюк. «Спроси меня про браслеты Cartier, бриллианты, гоночные машины — я не помню их. А вот эти джинсы. Я их купил, надел и почувствовал себя счастливым человеком. Самое страшное, что они были уродского цвета», — завершил ведущий свою фразу.

В апреле была раскрыта судьба студии программы «Вечерний Ургант». Сообщалось, что она осталась в телецентре «Останкино» в том же виде, в каком была до прекращения съемок проекта.

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      Карина Черных
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