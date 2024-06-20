Иван Ургант описал самую запоминающуюся покупку в жизни фразой «она была уродского цвета»

Ургант назвал джинсы Marlboro Classics самой запоминающейся покупкой в жизни

Российский телеведущий Иван Ургант назвал самую запоминающуюся покупку в жизни. На эту тему он высказался в интервью журналисту Николаю Солодникову.

Телеведущий указал на здание, в котором ранее располагался магазин, где продавались джинсы, которые он мечтал купить в 18 лет. «Джинсы назывались Marlboro Classics. У меня не было денег, и я заработал их, когда пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка. У меня была русская транскрипция всех слов», — описал свою работу Ургант.

По словам Урганта, он не помнит никаких других материальных благ, которые принесли бы ему такую же радость, как упомянутая пара брюк. «Спроси меня про браслеты Cartier, бриллианты, гоночные машины — я не помню их. А вот эти джинсы. Я их купил, надел и почувствовал себя счастливым человеком. Самое страшное, что они были уродского цвета», — завершил ведущий свою фразу.

В апреле была раскрыта судьба студии программы «Вечерний Ургант». Сообщалось, что она осталась в телецентре «Останкино» в том же виде, в каком была до прекращения съемок проекта.