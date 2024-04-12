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12:05, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыта судьба студии шоу «Вечерний Ургант»

Поплавская: студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» до сих пор не разобрали

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В телецентре «Останкино» до сих пор существует студия шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщила актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

«Сегодня были на экскурсии в ТЦ "Останкино". (...) Были очень удивлены тому, что студия "Вечерний Ургант" до сих пор существует. Ее не разобрали. Она стоит в том же виде уже третий год!» — раскрыла судьбу помещения Поплавская.

Ранее кинокритик, экс-участник команды «Вечернего Урганта» Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оценил перспективы воссоединения коллектива. По его словам, он не верит в то, что команда проекта сможет работать в дальнейшем.

Программу «Вечерний Ургант», а также ряд других развлекательных шоу Первого канала перестали транслировать в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать общественно-политические передачи. В сентябре того же года развлекательные программы начали возвращаться в эфир, однако «Вечерний Ургант» так и не появился в сетке вещания канала. На фоне этого неоднократно возникали слухи о закрытии шоу, но Первый канал каждый раз опровергал эту информацию.

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      Олег Давыдов
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