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Первый канал прокомментировал сообщения о закрытии «Вечернего Урганта»

Первый канал назвал собачьей чушью информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Первого канала прокомментировала сообщения о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает ТАСС.

Представители телеканала назвали слухи о закрытии передачи собачьей чушью. По информации источника РБК, опубликованные фотографии разобранного оборудования сделаны в транспортном коридоре, а не в студии шоу.

Ранее о якобы официальном закрытии «Вечернего Урганта» сообщило издание PeopleTalk. Отмечалось, что студию программы разбирают и вывозят из Останкино. Слухи о закрытии шоу появились еще в феврале, однако на Первом канале их опровергли. Там объяснили, что отсутствие передачи в эфире связано с работой канала в информационном режиме.

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Марина Совина
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