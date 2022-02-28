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Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

Первый канал опроверг информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли

Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

На Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант». В пресс-службе Первого объяснили «Ленте.ру», что отсутствие передачи в эфире связано с тем, что канал работает в информационном режиме.

«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта"», — объяснили в пресс-службе.

Информацию о закрытии программы также опроверг один из ее ведущих Александр Гудков. «Нет, все в порядке», — заверил он Telegram-канал Varlamov News, отвечая на вопрос о том, действительно ли шоу больше не выйдет в эфир.

Информацию о том, что «Вечерний Ургант» якобы планируется закрыть опубликовала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. «По данным моего источника, "Вечерний Ургант" принято решение закрыть», — написала она.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Вместо развлекательных программ «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и «Вечернего Урганта» вышли программы, посвященные актуальной повестке

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Ксения Кривотулова
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