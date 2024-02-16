Экс-участник команды «Вечернего Урганта» высказался о воссоединении коллектива

Критик Долин заявил, что не верит в воссоединение коллектива «Вечернего Урганта»

Известный российский кинокритик, экс-участник команды шоу «Вечерний Ургант» Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оценил перспективы воссоединения коллектива. Об этом он высказался в интервью для YouTube-канала Forbes Kazakhstan.

На вопрос о том, сможет ли команда проекта работать в дальнейшем, Долин ответил, что не верит в это. «Представить, как я вхожу в студию "Вечернего Урганта" (...), мне сейчас не хватает фантазии», — отметил он.

Кинокритик раскрыл, что недавно общался с ведущим программы Иваном Ургантом. Долин назвал их отношения с шоуменом приятельскими.

Ранее комик Дмитрий Романов, уехавший из России, рассказал об общении с Ургантом. Он заявил, что обсуждал с бывшим коллегой, как идут их дела. При этом комик подчеркнул, что большого стремления увидеться у них нет.

Долин работал в шоу «Вечерний Ургант» с 2012 по 2020 год. За критиком была закреплена постоянная рубрика «Пойдем в кино, Оксана», в которой он делал обзоры на кинокартины и давал собственные рекомендации. В октябре 2022 года Минюст включил Долина в реестр иностранных агентов. В марте того же года он покинул Россию.