Антона Долина признали иноагентом

Минюст России признал кинокритика Долина СМИ-иноагентом

Министерство юстиции России включило кинокритика Антона Долина и еще пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме Долина СМИ-иноагентом признали журналистов Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло и Наталию Телегину.

Ранее 14 октября Минюст пополнил реестр иноагентов. В список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ведомство включило общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди».