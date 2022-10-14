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21:12, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Антона Долина признали иноагентом

Минюст России признал кинокритика Долина СМИ-иноагентом
Антон Долин

Антон Долин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство юстиции России включило кинокритика Антона Долина и еще пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме Долина СМИ-иноагентом признали журналистов Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло и Наталию Телегину.

Ранее 14 октября Минюст пополнил реестр иноагентов. В список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ведомство включило общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди».

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Марина Совина
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