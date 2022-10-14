Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес ООО «Вольные люди» в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, — Константиновым Д. В., Афанасьевым А. А.», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что речь идет о добросовестном выполнении указанными физлицами требований закона об иноагентах, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Минюст включил Константинова в список иноагентов 6 мая, Афанасьева — 9 сентября.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Вольные люди» было зарегистрировано в Москве 23 сентября. В качестве видов деятельности компании указаны издательская деятельность, проведение конференций и научных исследований. Учредителями с равными долями выступили 11 человек, ранее внесенных Минюстом в список иноагентов. Среди них журналист Сергей Пархоменко, политик Леонид Гозман и политолог Екатерина Шульман.