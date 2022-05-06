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Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана

Минюст России признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минюст России расширил перечень физлиц-иноагентов и СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующие списки появились на сайте ведомства.

Так, Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза стали физлицами-иноагентами за осуществление политической деятельности, спонсируемой из Украины.

Рэпера Алишера Моргенштерна также внесли в список за осуществление политической деятельности, при этом источниками финансирования указаны израильская компания «Yoola Labs Ltd», а также Украина. Позднее представитель музыканта адвокат Сергей Жорин заявил, что его клиент не согласен с решением Минюста и обжалует его.

В реестр СМИ-иноагентов вошли бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, Михаил Климарев, Наталья Баранова, Денис Константинов, а также правозащитная организация «Апология».

22 апреля Минюст признал СМИ-иноагентами бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналиста Александра Невзорова, журналиста и политического обозревателя Сергея Пархоменко. Также в реестр включили Ярослава Сироткина, Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Владимира Воронова и Виктора Вахштайна.

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Марина Совина
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