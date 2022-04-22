В России может появиться единый реестр иноагентов

«Ъ»: госкорпорации и религиозные организации не получат статус иноагента

В России создадут единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предполагается, что данное решение упросит процедуру выхода из реестра для физических лиц, а также отменит правило маркировки личных фотографий в социальных сетях. Кроме того, юрист Татьяна Глушкова отметила, что в общий перечень войдут не только иноагенты, но и «аффилированные с ними лица». По ее словам, неясно, будут ли внесены в такой реестр родственники физлиц.

Помимо этого в проекте соответствующего законопроекта предлагается считать иностранным агентом «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Также в документе указано, кто не может быть признан иноагентом. В частности, такой статус не могут получить органы публичной власти России, подконтрольные РФ лица, государственные корпорации, зарегистрированные политические партии и религиозные организации. В то же время физическое лицо может быть включено в перечень вне зависимости от гражданства.

Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что новый закон предлагает запретить иноагентам преподавание детям.