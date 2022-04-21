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Стали известны подробности нового законопроекта об иноагентах в России

Пискарев заявил, что новый закон предлагает запретить иноагентам преподавание детям
Василий Пискарев

Василий Пискарев . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Новый законопроект, обобщающий нормы законодательства России об иноагентах, предлагает запретить им преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с детьми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

«Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков», — сказал в ходе заседания комиссии ее глава Василий Пискарев. Председатель комиссии добавил, что любая деструктивная деятельность в отношении детей должна пресекаться. По словам Пискарева, такое мнение депутатов разделяют родители и педагоги.

Также стало известно, что новый закон предусматривает запрет для иноагентов инвестировать средства в предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России. Председатель комиссии уточнил, что виды таких организаций перечислены в законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». «К ним, в частности, относятся производители вооружения и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, и ряд других», — объяснил Пискарев.

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Помимо того, согласно нормам новой инициативы, иностранный агент будет не вправе получать государственную финансовую поддержку. В комиссии подчеркнули, что предложенные ими меры «будут способствовать защите интересов и безопасности государства и суверенитета России».

21 апреля также сообщалось, что Минюст предложил исключить маркировку иностранных агентов в социальных сетях. В министерстве сочли необходимым использовать эту маркировку только при профессиональной деятельности либо при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом.

Ранее Пискарев сообщил, что разработанный комиссией по расследованию иностранного вмешательства закон обобщит в едином документе уже действующие нормы законодательства об иноагентах, а также дополнит их новыми положениями. «Законопроектом также предусматривается ведение единого реестра, определяется порядок включения и исключения из него», — заявил он. Вместе с тем уточнялось, что в реестре будет содержаться информация не только об иноагентах, но и об аффилированных с ними лицах.

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Маргарита Щигарева
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