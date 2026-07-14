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23:27, 14 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города

Офицер Кортес заявил об отходе основной силы ВСУ из Красного Лимана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес заявил, что основные силы ВСУ отошли из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Кортес уточнил, что в Красном Лимане остаются одиночные группы украинских военных.

«Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», — сообщил он.

Кортес добавил, что российские солдаты проделали в Красном Лимане большую работу, поскольку в городе находилось очень много стационарных станций РЭБ ВСУ, а также дронов-ждунов, находящихся в засаде.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали боев за Красный Лиман. Известно, что за неделю российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ у города.

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