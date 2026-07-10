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12:30, 10 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали боев за Красный Лиман

Минобороны: Российские военные за неделю уничтожили более 110 бойцов ВСУ у Красного Лимана
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные за неделю уничтожили более 110 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красного Лимана. Подробности боев за населенный пункт раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет о потерях ВСУ за период с 4 по 10 июля. За это время противник лишился также техники, среди которой — шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

Бои за город ведут подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские военные завершают в городе уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 120-й бригады теробороны.

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